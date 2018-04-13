Козловский после скандала признался, что ему тревожно за свое будущее в России

12:44 13 апреля 2018 3

Актер заявил, что не планирует уезжать из страны Фото: Инстаграм Данилы Козловского

Актер и режиссер Данила Козловский, на днях презентовавший спортивную драму «Тренер» в Москве, рассказал, что ему тревожно за свое будущее в России. Но признался, что любит свою страну и не планирует никуда уезжать.

В интервью изданию Meduza Козловский рассказал, что ощущает недостаток свободы и тревогу за свое будущее в стране, сославшись на «конкретные примеры». «Вы боитесь за себя и свое будущее в России?» — спросил у Козловского журналист издания. «Тревожно, конечно, — поделился Козловский. — Бояться, к счастью, пока не боюсь. Все-таки для этого нет повода». Но Козловский добавил, что он все-таки не маленький мальчик. «Я не могу об этом не думать, не соединять, не домысливать, не фантазировать. И это меня не успокаивает», — резюмировал актер. Вопрос о тревоге за будущее и отношении к стране журналист «Медузы» задал Козловскому после того, как они обсудили судьбу режиссера Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом.

При этом Козловский подчеркнул, что уезжать из России не собирается. «Я горжусь тем, что я говорю на этом языке. Я вижу, в каком мире мы сегодня живем, понимаю весь контекст и никуда уезжать, эмигрировать я не хочу. Я хочу быть полезным своей земле», — сообщил актер, попросив не путать его слова с «ложным патриотизмом». «Мне кажется, что патриотизм — это когда мы не стесняемся, не боимся говорить о наших болячках и болезнях и пытаться что-то с ними делать», — объяснил Козловский.

Напомним, что Данила Козловский пожаловался на ненависть и хамство россиян, которым не понравился трейлер картины. На резкое заявление режиссера и актера отреагировал зампред комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис. Он посоветовал Козловскому промолчать и следить за своими словами, передает издание «Утро.ру». Интересно, что в интервью «Медузе» Козловский отметил, что считает русский народ чутким и понимающим.