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14 апреля 2018
13 апреля 2018
12:49  14 апреля 2018 0

Шойгу оперативно докладывает Путину о ситуации в Сирии

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир, жест рукой
Глава РФ получает все сведения в оперативном режимеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Президент России Владимир Путин напрямую получает от российского Министерства обороны информацию о ситуации в Сирии. Об оперативной обстановке в стране и за ее пределами главнокомандующему ВС РФ сообщает министр обороны Сергей Шойгу.

По данным российского оборонного ведомства, 14 апреля с 3:42 до 5:10 по московскому времени США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по гражданским и военным объектам в Сирии, передает RT. В результате пострадали три человека, сообщили в Генштабе Сирии.

Ранее стало известно, что системы ПВО Сирии сбили значительную часть из более чем 100 крылатых ракет, которые были выпущены сегодня по объектам инфраструктуры страны, писало агентство Nation News. Сирия перехватила все 12 крылатых ракет, которыми был атакован военный аэродром Думейр.

Утром в субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция начали бомбить Сирию. Незадолго до этого американский президент Дональд Трамп отдал приказ об атаке.

Ольга Кулакова
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