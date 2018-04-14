Шойгу оперативно докладывает Путину о ситуации в Сирии

12:49 14 апреля 2018 0

Глава РФ получает все сведения в оперативном режиме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин напрямую получает от российского Министерства обороны информацию о ситуации в Сирии. Об оперативной обстановке в стране и за ее пределами главнокомандующему ВС РФ сообщает министр обороны Сергей Шойгу.

По данным российского оборонного ведомства, 14 апреля с 3:42 до 5:10 по московскому времени США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по гражданским и военным объектам в Сирии, передает RT. В результате пострадали три человека, сообщили в Генштабе Сирии.

Ранее стало известно, что системы ПВО Сирии сбили значительную часть из более чем 100 крылатых ракет, которые были выпущены сегодня по объектам инфраструктуры страны, писало агентство Nation News. Сирия перехватила все 12 крылатых ракет, которыми был атакован военный аэродром Думейр.

Утром в субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция начали бомбить Сирию. Незадолго до этого американский президент Дональд Трамп отдал приказ об атаке.