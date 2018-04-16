Администрация Екатеринбурга назвала дату начала борьбы за сохранение всенародных выборов мэра

Администрация Екатеринбурга 17 апреля внесет в городскую думу проект новой редакции Устава муниципалитета, предусматривающей отмену всенародных выборов мэра. Об этом сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник в мэрии.
В этот же день действующий глава города Евгений Ройзман должен подписать решение о назначении публичных слушаний по данному вопросу. Одновременно он объявит о новых акциях протеста против избирательной реформы. На состоявшемся 3 апреля митинге по данному вопросу Ройзман заявил, что эта протестная акция станет «далеко не последней».
Ожидается, что проект новой редакции Устава будет рассмотрен на майском заседании гордумы. Областной закон об отмене выборов мэра был принят 3 апреля подавляющим большинством голосов на заседании Заксобрания Свердловской области.