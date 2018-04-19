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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:44  19 апреля 2018 0

В России появилась новая мера ограничения свободы

Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, осужденный, конвой, клетка, арест, решетка, подсудимый, судебное заседание, наручники, конвоирование осужденного, полиция
В стране станет меньше арестованныхФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России новой меры пресечения. Новое ограничение для обвиняемых призвано сделать судебную систему страны более гуманной.

После подписания закона президентом в Уголовном-процессуальном кодексе РФ вводится новая статься 106.1 — «Запрет определенных действий». Она позволяет суду наложить на обвиняемого ограничения, позволяющие ему до окончания расследования оставаться на свободе, сообщает телеканал RT.

Обвиняемый обязан будет своевременно являться на вызовы следователя и заседания суда. При этом в отношении него может быть введен один или несколько запретов: покидать место проживания, общаться с определенными лицами, использовать Интернет, водить автомобиль и так далее, в зависимости от обстоятельств расследуемого дела, уточняет агентство Nation News.

Новая мера пресечения позволит сделать систему более гуманной по отношению к обвиняемым, пишет «Федеральное агентство новостей», ссылаясь на мнение адвоката Марии Ярмуш. По ее словам, за счет введения запрета на отдельные действия в ряде случаев отпадает необходимость в более суровых ограничениях свободы обвиняемых.

Игорь Чукреев
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