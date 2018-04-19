В России появилась новая мера ограничения свободы

17:44 19 апреля 2018 0

В стране станет меньше арестованных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России новой меры пресечения. Новое ограничение для обвиняемых призвано сделать судебную систему страны более гуманной.

После подписания закона президентом в Уголовном-процессуальном кодексе РФ вводится новая статься 106.1 — «Запрет определенных действий». Она позволяет суду наложить на обвиняемого ограничения, позволяющие ему до окончания расследования оставаться на свободе, сообщает телеканал RT.

Обвиняемый обязан будет своевременно являться на вызовы следователя и заседания суда. При этом в отношении него может быть введен один или несколько запретов: покидать место проживания, общаться с определенными лицами, использовать Интернет, водить автомобиль и так далее, в зависимости от обстоятельств расследуемого дела, уточняет агентство Nation News.

Новая мера пресечения позволит сделать систему более гуманной по отношению к обвиняемым, пишет «Федеральное агентство новостей», ссылаясь на мнение адвоката Марии Ярмуш. По ее словам, за счет введения запрета на отдельные действия в ряде случаев отпадает необходимость в более суровых ограничениях свободы обвиняемых.