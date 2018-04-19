Посольство РФ потребовало провести медосвидетельствование Юлии Скрипаль

23:48 19 апреля 2018 0

В кровь Юлии Скрипаль могли впрыснуть химикат ФОТО: страница Юлии Скрипаль в Facebook

Посольство России в Великобритании обратилось в британский МИД с просьбой предоставить возможность российским медиками провести медицинское освидетельствование отравленной в Солсбери Юлии Скрипаль. Об этом сообщается на сайте российского диппредставительства.

Пресс-секретарь посольства отметил, что россиянку незаконно удерживают власти Британии, какие-либо контакты с Москвой заблокированы. Помимо этого, отсутствие официальных данных о ее здоровье вызывает беспокойство. Он добавил, что у российской стороны нет возможности определить состояние пострадавших, а также понять, находятся ли Скрипали под давлением Великобритании или за них вообще говорят сотрудники спецслужб, пишет «Лента.ру».

«Не имея доступа и реальной картины случившегося, (…) российские специалисты задаются все новыми и новыми вопросами. В частности, каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат?» — отмечается в комментарии диппредставительства. Также указывается, что у бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который получил более сильное отравление, подобного не наблюдалось, а в целом такая картина не характерна для ядовитых веществ, передает «Газета.ру».

Ранее с подобным заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя, который допустил вероятность того, что, пока Юлия Скрипаль находилась в коме, ей в кровь могли ввести яд прямо перед взятием пробы на анализ.