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23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
03:38  23 апреля 2018 0

Моргана Фримена обвинили в сексуальных отношениях с убитой внучкой

Информация об интимной близости Моргана Фримена с внучкой появлялись неоднократноФото: DoD News Features / wikimedia.org

Известный американский актер Морган Фримен состоял в сексуальных отношениях со своей сводной внучкой Иденой Хайнс, погибшей в 2015 году. Об этом девушка рассказала своему будущему убийце Ламару Давенпорту.

Такое обвинение, как пишет New York Daily News, прозвучало 20 апреля на судебном слушании по делу об убийстве Хайнс. Причем, по словам адвоката, девушка рассказывала о «неуместной» интимной близости с неродным дедушкой и другим людям.

Информация о возможных отношениях Фримена и Хайнс впервые появилась в 2009 году, а еще через три года в Интернете появились слухи о том, что они могут пожениться. Актер и девушка опровергали какую-либо близость.

Сергей Демин
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