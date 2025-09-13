Офицеры Главного управления разведки (ГУР) Украины добровольно сдались в плен российским военнослужащим на Запорожском направлении. Об этом сообщил командир отдельного отряда специального назначения Воздушно-десантных войск России с позывным Викинг.
«Недавно были очередные сдававшиеся в плен. Из них даже были офицеры подразделений ГУР», — заявил военный РИА «Новости». Он уточнил, что офицеры попали в плен благодаря действиям российских подразделений по выманиванию бойцов ВСУ на контролируемые российской армией позиции.
Командир рассказал, что украинские военные пытались использовать особенности рельефа, погодные условия и технические средства для пересечения линии фронта. Однако их попытки были пресечены. По его словам, российские войска ведут наблюдение на значительном удалении от своих позиций, что позволяет своевременно выявлять перемещения противника.
Запорожская область находится под частичным контролем российских военных с осени 2022 года. После проведения референдума большая часть региона была объявлена российской территорией, однако Киев не признает результаты голосования и продолжает боевые действия. В настоящее время более 70% территории области контролируется Россией, включая Мелитополь, который временно исполняет функции административного центра. Город Запорожье и прилегающие районы остаются под контролем украинских сил.
