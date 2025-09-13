Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 878-й годовщиной основания города. В своем сообщении глава города подчеркнул историческую значимость Москвы и отметил стойкость, проявленную горожанами в разные периоды.
«Дорогие москвичи, от всей души поздравляю вас с Днем рождения нашей прекрасной столицы!» — написал Собянин в своем telegram-канале. По словам мэра, Москва — город-герой, у стен которого неоднократно решался исход страны. Столице пришлось пройти через множество тяжелых испытаний, однако каждый раз она выходила из них победителем, добавил глава Москвы.
В столице День города стабильно входит в число крупнейших и наиболее ожидаемых мероприятий года. В 2025 году празднование 878-й годовщины Москвы пройдет 13 и 14 сентября. Для жителей города и туристов подготовлена обширная программа: гостей ждут фестивали, концертные выступления, театральные постановки, мастер-классы, спортивные события, а также зрелищные шоу. Подробнее — в материале URA.RU.
