Собянин поздравил москвичей с Днем города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Собянин обратился с москвичам
Собянин обратился с москвичам Фото:
новость из сюжета
День города в Москве 2025

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 878-й годовщиной основания города. В своем сообщении глава города подчеркнул историческую значимость Москвы и отметил стойкость, проявленную горожанами в разные периоды.

«Дорогие москвичи, от всей души поздравляю вас с Днем рождения нашей прекрасной столицы!» — написал Собянин в своем telegram-канале. По словам мэра, Москва — город-герой, у стен которого неоднократно решался исход страны. Столице пришлось пройти через множество тяжелых испытаний, однако каждый раз она выходила из них победителем, добавил глава Москвы.

В столице День города стабильно входит в число крупнейших и наиболее ожидаемых мероприятий года. В 2025 году празднование 878-й годовщины Москвы пройдет 13 и 14 сентября. Для жителей города и туристов подготовлена обширная программа: гостей ждут фестивали, концертные выступления, театральные постановки, мастер-классы, спортивные события, а также зрелищные шоу. Подробнее — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 878-й годовщиной основания города. В своем сообщении глава города подчеркнул историческую значимость Москвы и отметил стойкость, проявленную горожанами в разные периоды. «Дорогие москвичи, от всей души поздравляю вас с Днем рождения нашей прекрасной столицы!» — написал Собянин в своем telegram-канале. По словам мэра, Москва — город-герой, у стен которого неоднократно решался исход страны. Столице пришлось пройти через множество тяжелых испытаний, однако каждый раз она выходила из них победителем, добавил глава Москвы. В столице День города стабильно входит в число крупнейших и наиболее ожидаемых мероприятий года. В 2025 году празднование 878-й годовщины Москвы пройдет 13 и 14 сентября. Для жителей города и туристов подготовлена обширная программа: гостей ждут фестивали, концертные выступления, театральные постановки, мастер-классы, спортивные события, а также зрелищные шоу. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...