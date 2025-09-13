Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Одессу. О визите британского политика написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«„Мы гордимся, что предоставили украинцам оружие лучше, чем это“, — так сказал Джонсон у памятника пушки из фрегата „Тигр“», — пишет Гончаренко. Он также опубликовал совместное видео с Джонсоном в своем telegram-канале.
Памятная пушка, возле которой сфотографировался Джонсон, является трофеем Крымской войны XIX века. Такие орудия сохранились в нескольких городах мира. В Одессе пушку установили на Приморском бульваре.
Ранее Джонсон дал прогноз по срокам окончания конфликта на Украине. По его мнению, СВО может завершиться к Рождеству (25 декабря) 2025 года.
