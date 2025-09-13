Борис Джонсон приехал в Одессу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Борис Джонсон посетил Одессу
Борис Джонсон посетил Одессу Фото:

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Одессу. О визите британского политика написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«„Мы гордимся, что предоставили украинцам оружие лучше, чем это“, — так сказал Джонсон у памятника пушки из фрегата „Тигр“», — пишет Гончаренко. Он также опубликовал совместное видео с Джонсоном в своем telegram-канале.

Памятная пушка, возле которой сфотографировался Джонсон, является трофеем Крымской войны XIX века. Такие орудия сохранились в нескольких городах мира. В Одессе пушку установили на Приморском бульваре.

Ранее Джонсон дал прогноз по срокам окончания конфликта на Украине. По его мнению, СВО может завершиться к Рождеству (25 декабря) 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Одессу. О визите британского политика написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «„Мы гордимся, что предоставили украинцам оружие лучше, чем это“, — так сказал Джонсон у памятника пушки из фрегата „Тигр“», — пишет Гончаренко. Он также опубликовал совместное видео с Джонсоном в своем telegram-канале. Памятная пушка, возле которой сфотографировался Джонсон, является трофеем Крымской войны XIX века. Такие орудия сохранились в нескольких городах мира. В Одессе пушку установили на Приморском бульваре. Ранее Джонсон дал прогноз по срокам окончания конфликта на Украине. По его мнению, СВО может завершиться к Рождеству (25 декабря) 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...