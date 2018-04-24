Культурой в уральском городе металлургов будет заведовать выходец с ММК

Новым главой управления культуры администрации Магнитогорска назначена Светлана Тулупова. Ранее она работала в структурах Магнитогорского металлургического комбината.
О назначении сообщает пресс-служба мэрии Магнитогорска. Светлана Тулупова окончила Магнитогорский государственный педагогический институт и Уральский государственный педагогический университет. Кроме того, она проходила профессиональную переподготовку в Международном институте менеджмента ЛИНК и в Институте дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга МГТУ «Горизонт».
До прихода на работу в горадминистрацию Светлана Тулупова работала в структурах ММК: возглавляла частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК» «Детский оздоровительно-образовательный комплекс».
Ранее управление культуры Магнитогорска возглавлял Александр Логинов. Его отправили в отставку в начале марта.