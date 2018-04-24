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21 апреля 2018
11:41  24 апреля 2018 0

Культурой в уральском городе металлургов будет заведовать выходец с ММК

Светлана Тулупова в прошлом заведовала детским оздоровительно-образовательным комплексомФото: пресс-служба администрации Магнитогорска

Новым главой управления культуры администрации Магнитогорска назначена Светлана Тулупова. Ранее она работала в структурах Магнитогорского металлургического комбината.

О назначении сообщает пресс-служба мэрии Магнитогорска. Светлана Тулупова окончила Магнитогорский государственный педагогический институт и Уральский государственный педагогический университет. Кроме того, она проходила профессиональную переподготовку в Международном институте менеджмента ЛИНК и в Институте дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга МГТУ «Горизонт».

До прихода на работу в горадминистрацию Светлана Тулупова работала в структурах ММК: возглавляла частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК» «Детский оздоровительно-образовательный комплекс».

Ранее управление культуры Магнитогорска возглавлял Александр Логинов. Его отправили в отставку в начале марта.

Игорь Чукреев
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