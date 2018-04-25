У главы семьи острая сердечная недостаточность
Известный музыкант Владимир Пресняков-старший госпитализирован. Родственники рассказали, что у артиста случился инфаркт.
Глава музыкальной династии находится в одном из кардиоцентров Москвы. Информацию о госпитализации в разговоре с «РЕН-ТВ» подтвердила супруга музыканта.
Ранее сообщалось, что Владимир Пресняков-младший и его супруга — Наталья Подольская — показали поклонникам своего ребенка. «Вот это СЧАСТЬЕ», — подписал отец снимок, который опубликовал в Instagram.