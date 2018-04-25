21:49 25 апреля 2018 1

Георгий Черкасов рассказал, что познакомился с матерью Владислава Галкина в поезде Фото: скриншот передачи

Уроженец Омска Георгий Черкасов в студии телепередачи «Прямой эфир с Андреем Малаховым» заявил, что является биологическим отцом погибшего актера Владислава Галкина. Он рассказал о своей якобы имевшей место связи с матерью артиста.

Георгий Черкасов в эфире шоу рассказал, что уже после смерти Галкина посмотрел репортаж о матери актера — сценаристе Елене Демидовой, пишет издание «Стархит». По его признанию, с ней он познакомился в 1971 году в купе поезда Омск — Свердловск. Между ними завязались романтические отношения, которые, однако, продлились всего неделю — Черкасову нужно было возвращаться в Омск. Он обещал позже разыскать Демидову, но так этого и не сделал.

Только увидев репортаж о некогда любимой женщине, Черкасов предположил, что Владислав Галкин — его сын. Сейчас же у Георгия Черкасова есть своя семья. Он замечал, что его сын Алексей очень похож на Владислава. При этом мужчина заявил, что согласен на ДНК-экспертизу, чтобы подтвердить или опровергнуть свое предположение.

Некоторые гости передачи скептически отнеслись к словам омича. Среди них была и актриса Яна Поплавская, которая заявила, что гибели Владислава Галкина, ушедшего восемь лет назад, во многом способствовали журналисты. «Журналисты угробили! Когда случилась эта история со стрельбой, только не ленивый не бросился травить его со страшной силой. Он растерялся. Громадное количество людей, которые его знали, отвернулись от него», — сказала она. Напомним, в 2009 году Владислав Галкин устроил дебош в баре — он стрелял по бутылкам и приставил пистолет к груди бармена.