15:41 26 апреля 2018 0

Тракторист, как гонщик, пытался проскочить перед поездом Фото: «Новости Перми», «ВК»

Камера наблюдения на железнодорожном вокзале станции Пермь-2 зафиксировала момент, когда товарный поезд протаранил трактор. Судя по записи, тракторист пытался проскочить перед приближающимся составом, но не успел. Тяжелый электровоз буквально смял небольшую машину.

После случившегося тракторист был госпитализирован в бессознательном состоянии. Как ранее сообщало «URA.RU», Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».