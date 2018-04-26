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26 апреля 2018
25 апреля 2018
24 апреля 2018
15:41  26 апреля 2018 0

Камера сняла, как электровоз раздавил трактор в Перми. ВИДЕО

Тракторист, как гонщик, пытался проскочить перед поездомФото: «Новости Перми», «ВК»

Камера наблюдения на железнодорожном вокзале станции Пермь-2 зафиксировала момент, когда товарный поезд протаранил трактор. Судя по записи, тракторист пытался проскочить перед приближающимся составом, но не успел. Тяжелый электровоз буквально смял небольшую машину.

После случившегося тракторист был госпитализирован в бессознательном состоянии. Как ранее сообщало «URA.RU», Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Александр Лукманов
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