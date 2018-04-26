19:25 26 апреля 2018 0

Ирина Сохарева — на свободе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Режа Свердловской области Ирина Сохарева, приговоренная к трем годам тюрьмы за покупку земли под дом и разлученная с маленькими детьми, по решению суда вышла на свободу, передает корреспондент «URA.RU». Возле СИЗО-5 в Екатеринбурге ее встречали муж Дмитрий Сохарев, корреспонденты «URA.RU» и съемочная бригада программы «Человек и закон» на «Первом канале».

Судебное решение с синей печатью было доставлено в «женское СИЗО» около 15 часов, но лишь около 18 часов Ирину отпустили на волю. Как пояснили родным Ирины сотрудники учреждения, это время ушло на оформление необходимых бумаг и подготовку арестантки к выходу на свободу.

«Знаете, мне сейчас тяжело давать комментарии, учитывая мое физическое и психологическое состояние», — сказала Ирина журналистам. При этом она заявила, что готова будет бороться дальше, отстаивая свою невиновность. Первое, что она намерена сделать, добравшись до дома, — обнять своих детей.

Надежда на то, что Ирина может выйти на волю, появилась благодаря общественному резонансу, который вызвала эта вопиющая история. Ранее «URA.RU» подробно писало о ней: в 2008—2009 годах Сохарева взяла в аренду три участка под ИЖС. Чтобы выкупить их по льготной стоимости, нужно было, чтобы на участке стоял дом или хотя бы объект незавершенного строительства. По рассказу Ирины, на всех участках были смонтированы фундаменты, затем на одном из них семья построила дом, на двух других фундаменты были демонтированы и проданы.

Спустя девять лет, в 2017-м, по рапорту сотрудника ФСБ полиция Режа возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» — Ирину обвинили в том, что она оформила фиктивные кадастровые паспорта на объекты незавершенного строительства: по версии следствия, никаких фундаментов на участках не было и женщина не имела права на льготную приватизацию земли. Суд признал Сохареву виновной и отправил в тюрьму, разлучив с новорожденным ребенком.

После резонанса, вызванного многочисленными публикациями (в том числе на «URA.RU») Свердловский областной суд принял решение изменить Сохаревой меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Однако это еще не конец «эпопеи»: 21 мая в Свердловском областном состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор. Ирине Сохаревой и ее адвокату Игорю Назарову предстоит показать, как было сфальсифицировано ее уголовное дело, и доказать суду, что она полностью невиновна.

СИЗО-5 (женское СИЗО) г. Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Муж Сохаревой Дмитрий звонит в СИЗО, узнать, когда отпустят Ирину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первые секунды на свободе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ирина признается, что ей до сих пор морально тяжело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU