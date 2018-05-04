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13:56  04 мая 2018 0

В Югре запустили новый механизм для строительства школ и детсадов

Итоговая пресс-конференция главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут , трубецкой андрей
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал о подробностях инвестиционных договоровФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре приступили к строительству уже второго социального объекта на условиях инвестиционного договора — это новый механизм, который позволяет привлекать частный капитал. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе администрации Сургутского района.

Новый детский сад появится в поселке Солнечный — объект обойдется властям в 465 млн рублей. Привлечь застройщика и инвестора удалось с помощью нового механизма.

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«Если на конкретный объект не выделено финансирование в адресной инвестиционной программе Югры, то для предпринимателей не было никаких гарантий, что построенное здание будет выкуплено. Заключение инвестиционного договора снимает эту проблему. Мы разработали этот механизм в 2017 году. Это позволило нам предоставить землю инвестору без торгов и на льготных условиях в части арендной платы», — прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Ранее в Сургутском районе уже опробовали этот механизм при строительстве школы в поселке Высокий Мыс. Также муниципалитет планирует провести конкурс на право заключения инвестиционного договора для возведения еще одного детского сада в поселке Нижнесортымский, а в перспективе — спортивных объектов.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Югре к 2025 году планируется создать почти 85 тысяч мест для школьников. Это позволит перевести все учебные заведения на работу в одну смену. На эти цели планируется потратить более 60 млрд рублей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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