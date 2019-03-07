Коллегия МВД РФ решила судьбу главного полицейского ХМАО

Захваченный самолет и поимка соратников ИГИЛ в ХМАО помогли коллегии принять сложное решение Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава УМВД по ХМАО-Югре генерал Василий Романица, которому прочили служебный переезд в другой субъект РФ, останется в ХМАО. Об этом 7 марта «URA.RU» на правах анонимности сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника, решение о будущем Романицы было принято после коллегии МВД РФ, которая прошла 27 февраля. «Несмотря на ценз оседлости, Романица отчитался о положительной статистической тенденции внутри ведомства. Также плюсом для начальника югорской полиции стала история с обезвреживанием югорчанина, который захватил самолет „Аэрофлота“ в январе этого года», — резюмирует источник. Также собеседник добавил, что подчиненные Романицы оказывают весомое содействие сотрудникам ФСБ, обезвредившим в ХМАО шестерых сторонников ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), что также благоприятно сказывается на его рейтинге.

Получить комментарий в пресс-службе югорского управления МВД на момент публикации материала не удалось. В ведомстве не ответили на звонок агентства.Напомним, начальнику УМВД Югры Василию Романице предложили новое место работы в связи с наступлением предельного возраста его нахождения на руководящей должности в регионе. Тогда, по данным инсайдеров, обсуждался переезд силовика в управление МВД Краснодарского края вместо Владимира Виневского, который в конце 2018 года был отправлен в отставку.