В Екатеринбурге, посреди улицы, уже несколько часов лежит тело мужчины

В районе ЖБИ в Екатеринбурге, у одного из продуктовых магазинов, обнаружили тело мужчины. По словам очевидцев, на месте уже работают сотрудники правоохранительных органов.
Тело погибшего остается у тротуара на улице Сиреневый бульвар уже несколько часов, с 10 утра, сообщила одна из очевидиц в паблике «Инцидент Екатеринбург». «Приехала реанимация, потом полк ППС, все долго стояли, сейчас тоже кто-то его охраняет… Очень жуткая картина, все идут, и даже некоторые не понимают, что там труп», — рассказала Ирина Кэлугэряну.
В СУ СК России по Свердловской области «URA.RU» сообщили, что на месте работают следователи. Смерть не носит криминального характера.