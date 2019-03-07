06 марта 2019

В Екатеринбурге, посреди улицы, уже несколько часов лежит тело мужчины

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 14:15
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Тело мужчины обнаружили еще утромФото: «Инцидент Екатеринбург», «ВКонтакте»

В районе ЖБИ в Екатеринбурге, у одного из продуктовых магазинов, обнаружили тело мужчины. По словам очевидцев, на месте уже работают сотрудники правоохранительных органов.

Тело погибшего остается у тротуара на улице Сиреневый бульвар уже несколько часов, с 10 утра, сообщила одна из очевидиц в паблике «Инцидент Екатеринбург». «Приехала реанимация, потом полк ППС, все долго стояли, сейчас тоже кто-то его охраняет… Очень жуткая картина, все идут, и даже некоторые не понимают, что там труп», — рассказала Ирина Кэлугэряну.

В СУ СК России по Свердловской области «URA.RU» сообщили, что на месте работают следователи. Смерть не носит криминального характера.

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