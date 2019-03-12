Сенатора Пушкова призвали помочь сажать коммунальщиков за завышенные тарифы

Пользователи соцсетей в ответ на критику тарифов ЖКХ от члена Совета Федерации Алексея Пушкова потребовали «применить закон» к управляющим компаниям, неправильно выставляющим счета. Комментаторы призвали политика начать действовать в этом направлении. Так в социальных сетях отреагировали на опубликованное в Twitter сообщение сенатора, в котором тот обрушился на коммунальщиков из-за «ошибок» в счетах и завышенных тарифов.
«Вероятно, нужен еще закон о ЖКХ, чтобы сажать за воровство. Чтобы не пересчитывали, а правильно считали», — предложила Вера Данилова. «Этот беспредел продолжается более двух десятков лет, отнимая у народа почти половину из зарабатываемого. А воз и ныне там!» — возмутился Seva Grek.
Пользователи призывают ввести уголовную ответственность для недобросовестных коммунальщиков. «Пора и закон применить» — написала в Twitter Ieliena. «Критика давно не действует», — добавила marrima. «И кто наказан? Где аудит? Одно бла бла бла!» — заметил Krestonosec.
Сенатор в своем сообщении, напомним, приводил в пример жителя Прикамья, которому управляющая компания насчитала больше двух миллионов рублей за коммуналку.
О том, что россияне вдвое переплачивают за услуги ЖКХ, ранее заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Армемьев. Он назвал коммунальщиков «монстрами», а их действия «тарифным хулиганством», напоминает «Утро.ру». Чтобы это предотвратить, ведомство подготовило проект тарифного регулирования, уточняют «Дни.ру».