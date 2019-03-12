Сын убитого директора челябинского фонда медстрахования лишен части наследства

Суд принял сторону вдовы Некрасова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За наследство убитого директора Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования Валерия Некрасова (ФОМС) судятся его официальная вдова Лариса Некрасова и единственный сын, рожденный вне брака, Всеволод Некрасов. Об этом «URA.RU» рассказала мать Всеволода Лилия Дубынина. По ее словам, суд лишил сына части московской квартиры.

Валерий Некрасов был убит в ноябре 2009 года в подъезде родительского дома в Сатке. Его убийцы отбывают наказание. О Некрасове говорили как о сильном менеджере, честном человеке. Особенно хорошо вспоминают о нем в Саткинском районе, которым он руководил до работы в ФОМСе. Детей в браке у Валерия Некрасова не было, но в Миассе жил его внебрачный девятилетний сын. Для официальной супруги это не стало неожиданностью, потому что после гибели мужа с ее согласия мальчика официально признали сыном Валерия Некрасова, дали отцовскую фамилию, включили в число наследников. За ним закрепили по одной восьмой доли в трех квартирах — в Сатке, в Челябинске и в Москве.

Убийство Валерия Некрасова было очень громким Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Сын способный, его приняли в физико-математический лицей №31 в Челябинске, — рассказала „URA.RU“ мать Всеволода Лилия Дубынина. — Жилья здесь у нас нет. Просили, чтобы нас пустили жить в пустующую квартиру, где за Севой закреплена судом доля. Лариса Некрасова на контакт не шла. Вселились сами, нас хотели выселить с полицией. А недавно нам сообщили, что Всеволода лишают доли квартиры в Москве».

Речь идет о трехкомнатной квартире площадью 129 кв. метров на улице маршала Тимошенко. Лариса Некрасова подала в суд иск о признании доли, закрепленной за Некрасовым-младшим, незначительной. Ей уже принадлежало пять из восьми долей, выкупленных за небольшие суммы у родственников, две доли закреплены за ее матерью. Суд иск удовлетворил, долю Некрасова-младшего закрепили за Ларисой Некрасовой. А сыну убитого директора ФОМСа положена выплата 1,7 млн рублей.

«Нас о суде не известили, только потом прислали телеграмму, — возмущается Лилия Дубынина. — Реальная стоимость квартиры (мы заказывали экспертизу) — 42,6 млн рублей! Мы никогда в суд не подавали, это на моего сына подают, а я только представляю его интересы».

Получить комментарий Ларисы Некрасовой не удалось.