Сельскому главе под Челябинском сломали челюсть

Главе Еткульского сельского поселения Челябинской области Александру Соколову сломали челюсть в ходе драки на улице поселка. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники в Еткульском районе.
«Официально он находится на больничном. С кем-то повздорил на улице. Причем лег не в районную больницу, а в Коркино», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области «URA.RU» пообещали дать комментарий позже.
Александр Соколов был избран главой Еткуля депутатами поселения 4 сентября 2018 года. Ранее он руководил местным отделом Шершневского лестничества.