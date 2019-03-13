12 марта 2019

Сельскому главе под Челябинском сломали челюсть

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 13:12
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Глава поселка стал жертвой уличного инцидентаФото: depositphotos.com © URA.RU

Главе Еткульского сельского поселения Челябинской области Александру Соколову сломали челюсть в ходе драки на улице поселка. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники в Еткульском районе.

«Официально он находится на больничном. С кем-то повздорил на улице. Причем лег не в районную больницу, а в Коркино», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области «URA.RU» пообещали дать комментарий позже.

Александр Соколов был избран главой Еткуля депутатами поселения 4 сентября 2018 года. Ранее он руководил местным отделом Шершневского лестничества.

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