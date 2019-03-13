12 марта 2019

В Челябинске ищут генподрядчика для главного проекта саммитов ШОС и БРИКС. На кону почти 5,5 млрд рублей

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 18:51
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Строительство Общественно-делового центра «Конгресс-холл». Челябинск, река миасс , стройка, конгресс-холл
Победителя конкурса должны назвать 22 мартаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» открыло конкурентные переговоры по поиску генподрядчика для строительства общественно-делового центра к саммитам ШОС и БРИКС. Согласно размещенной на сайте документации, в 2019 году предполагается освоить более 5,4 млрд рублей.

Заявки компаний принимаются до 21 марта, на следующий день будет назван победитель. Как уже сообщало «URA.RU», здание должно «перекинуться» с одного берега реки Миасс на другой, предварительная стоимость проекта оценивается в 9 млрд рублей.

В июне 2018 года на совещании в Москве признали, что достроить такой масштабный объект к саммитам не удастся. Однако власти области получили указание продолжать работы, чтобы «вчерне» сдать его к 30 марта 2020 года. Летом, когда на Южный Урал приедут международные делегации, должна быть полностью благоустроена окружающая комплекс территория.

Саммиты ШОС и БРИКС предполагается провести на Южном Урале летом 2020 года. Эксперты называют этот проект властей «последним шансом Челябинска не превратиться в деревню».

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