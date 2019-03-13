Хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» открыло конкурентные переговоры по поиску генподрядчика для строительства общественно-делового центра к саммитам ШОС и БРИКС. Согласно размещенной на сайте документации, в 2019 году предполагается освоить более 5,4 млрд рублей.
Заявки компаний принимаются до 21 марта, на следующий день будет назван победитель. Как уже сообщало «URA.RU», здание должно «перекинуться» с одного берега реки Миасс на другой, предварительная стоимость проекта оценивается в 9 млрд рублей.
В июне 2018 года на совещании в Москве признали, что достроить такой масштабный объект к саммитам не удастся. Однако власти области получили указание продолжать работы, чтобы «вчерне» сдать его к 30 марта 2020 года. Летом, когда на Южный Урал приедут международные делегации, должна быть полностью благоустроена окружающая комплекс территория.
Саммиты ШОС и БРИКС предполагается провести на Южном Урале летом 2020 года. Эксперты называют этот проект властей «последним шансом Челябинска не превратиться в деревню».