Молоко и творог опасного качества выпускал известный в Челябинске производитель

25 ноября 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Маслозавод в Челябинске не проверил продукцию на допустимое содержание опасных веществ Фото: Анна Майорова © URA.RU Молоко, кефир и творог без проверки на наличие остатков лекарств выпускало предприятие «Афанасьевский маслозавод имени Никитина». Об этом URA.RU 25 ноября сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «Челябинское предприятие выпускало в оборот молоко, кефир и творог без проверки на наличие остатков лекарственных веществ. У предприятия ООО „Афанасьевский маслозавод имени А. Никитина“ признано недействительными три декларации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Молокозавод провел лабораторные испытания продукции на соответствие санитарным показателям, также были проверены кислотность, массовая доля белка, проведены микробиологические исследования (Listeria monocytogenes, S.aureus), в том числе на отсутствие сальмонеллы. Но исследование было проведено в лаборатории, которая не аккредитована для проведения таких исследований. И внесена в список лабораторий-фантомов. Также маслозавод не проверил продукцию на допустимое содержание опасных веществ — левомицетина, препаратов тетрациклиновой группы, стрептомицина и пенициллина. Это является грубым нарушением технического регламента. Продукция без подобных исследований считается опасной. Опасной признана следующая продукция ООО «Афанасьевского маслозавода имени Никитина»: молоко питьевое пастеризованное «Башкирское» с массовой долей жира 2,5%, 3,2%, 3,5%, молоко восстановленное «Башкирское» из сухого молока пастеризованное с массовой долей жира 2,5%, 3,2%, 3,5%;

кефир с массовой долей жира 0,05%, 1,0%, 1,5%, 2,5%, 3,2%, 3,5%;

творог с массовой долей жира 5,0%, 7,0%, 9,0%, 18,0%, обезжиренный. Сливочное масло популярных марок ранее признали опасным в Челябинской области. Производителя масла «Крестьянское» — «Башкирское», ТМ «LAMBONI club» «Крестьянское» и «Башкирское» привлекли к ответственности за нарушение выпуска и декларирования продукции в Челябинской области. На указанное масло оформлены только протоколы лабораторных исследований на гигиенические показатели. Сведения о других исследованиях качества отсутствуют, сообщили в Россельхознадзоре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молоко, кефир и творог без проверки на наличие остатков лекарств выпускало предприятие «Афанасьевский маслозавод имени Никитина». Об этом URA.RU 25 ноября сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «Челябинское предприятие выпускало в оборот молоко, кефир и творог без проверки на наличие остатков лекарственных веществ. У предприятия ООО „Афанасьевский маслозавод имени А. Никитина“ признано недействительными три декларации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Молокозавод провел лабораторные испытания продукции на соответствие санитарным показателям, также были проверены кислотность, массовая доля белка, проведены микробиологические исследования (Listeria monocytogenes, S.aureus), в том числе на отсутствие сальмонеллы. Но исследование было проведено в лаборатории, которая не аккредитована для проведения таких исследований. И внесена в список лабораторий-фантомов. Также маслозавод не проверил продукцию на допустимое содержание опасных веществ — левомицетина, препаратов тетрациклиновой группы, стрептомицина и пенициллина. Это является грубым нарушением технического регламента. Продукция без подобных исследований считается опасной. Опасной признана следующая продукция ООО «Афанасьевского маслозавода имени Никитина»: Сливочное масло популярных марок ранее признали опасным в Челябинской области. Производителя масла «Крестьянское» — «Башкирское», ТМ «LAMBONI club» «Крестьянское» и «Башкирское» привлекли к ответственности за нарушение выпуска и декларирования продукции в Челябинской области. На указанное масло оформлены только протоколы лабораторных исследований на гигиенические показатели. Сведения о других исследованиях качества отсутствуют, сообщили в Россельхознадзоре.