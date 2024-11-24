Открытый каток в детском парке имени Валентины Терешковой в Тракторозаводском районе Челябинска начнет свою работу 30 ноября. Как сообщает администрация парка, в день праздничного открытия гостей ожидает шоу фигуристов, а также конкурсы и подарки.
«Всем, кто так терпеливо ждал, кто давно приготовил коньки и каждый день отслеживал новости в нашей группе, вы дождались. Детский парк имени Терешковой приглашает 30 ноября в 17:00 на праздничное открытие катка», — сообщили в группе парка Терешковой во «ВКонтакте»
Монтаж открытого катка в детском парке имени Терешковой начался в середине ноября. Тогда заявили, что льдом покроют 800 метров прогулочных дорожек, которые находятся среди деревьев и малых архитектурных форм. Вместе с стартом работы катка откроют также и киоски с горячим питанием.
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