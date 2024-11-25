Челябинца, сбившего пять человек, ранее лишали прав за нетрезвое вождение

25 ноября 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Водителя уже дважды лишали прав за вождение в пьяном виде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Челябинска Алексей Корягин, который 25 ноября врезался в толпу людей, ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз пострадали пять человек, в том числе беременная женщина с коляской, где находился 11-месячный малыш. «Житель Челябинска, который на автомобиле снес пешеходов и скрылся, лишался прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения», — цитирует сайт «РИА Новости» источник. По данным агентства, прав он лишался в 2004 году. Кроме того, с 2018 года мужчина минимум четыре раза становился участником ДТП. Авария произошла 25 ноября в 14:31 на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Все, что к этому моменту известно о ДТП, читайте в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинска Алексей Корягин, который 25 ноября врезался в толпу людей, ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз пострадали пять человек, в том числе беременная женщина с коляской, где находился 11-месячный малыш. «Житель Челябинска, который на автомобиле снес пешеходов и скрылся, лишался прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения», — цитирует сайт «РИА Новости» источник. По данным агентства, прав он лишался в 2004 году. Кроме того, с 2018 года мужчина минимум четыре раза становился участником ДТП. Авария произошла 25 ноября в 14:31 на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Все, что к этому моменту известно о ДТП, читайте в материале URA.RU.