Челябинца, сбившего пять человек, ранее лишали прав за нетрезвое вождение

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Брошенная машина на улице Пушкина. Екатеринбург, bmw, вандализм, бмв, руль, разбитая машина, угон, автокража
Водителя уже дважды лишали прав за вождение в пьяном виде Фото:

Житель Челябинска Алексей Корягин, который 25 ноября врезался в толпу людей, ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз пострадали пять человек, в том числе беременная женщина с коляской, где находился 11-месячный малыш.

«Житель Челябинска, который на автомобиле снес пешеходов и скрылся, лишался прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения», — цитирует сайт «РИА Новости» источник. По данным агентства, прав он лишался в 2004 году.

Кроме того, с 2018 года мужчина минимум четыре раза становился участником ДТП. Авария произошла 25 ноября в 14:31 на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Все, что к этому моменту известно о ДТП, читайте в материале URA.RU.

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Житель Челябинска Алексей Корягин, который 25 ноября врезался в толпу людей, ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз пострадали пять человек, в том числе беременная женщина с коляской, где находился 11-месячный малыш. «Житель Челябинска, который на автомобиле снес пешеходов и скрылся, лишался прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения», — цитирует сайт «РИА Новости» источник. По данным агентства, прав он лишался в 2004 году. Кроме того, с 2018 года мужчина минимум четыре раза становился участником ДТП. Авария произошла 25 ноября в 14:31 на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Все, что к этому моменту известно о ДТП, читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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