24 ноября 2024

Инфляция съела деньги, выделенные на автобус для детдома в Катав-Ивановске

© Служба новостей «URA.RU»
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На покупку автобуса денег добавил местный предприниматель
На покупку автобуса денег добавил местный предприниматель Фото:

Детский дом в Катав-Ивановске (Челябинская область) едва не остался без автобуса из-за инфляции. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Катав-Ивановской районной администрации.

«Заявка на микроавтобус была направлена в министерство социальных отношений Челябинской области, которое финансирует расходы на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в августе прошлого года. Денежные средства поступили в марте 2024 года. При формировании документов на проведение закупочных процедур выяснилось, что цена на данный вид транспорта поднялась на 1 миллион 600 тысяч рублей, что делало покупку невозможной», — сообщили в пресс-службе.

В бюджете детского дома таких средств не было. За помощью директор учреждения Галина Меркурьева обратилась к главе района Николаю Шимановичу. По просьбе Шимановича недостающие средства добавил один из местных предпринимателей.

Микроавтобус уже приехал в детдом. Он вмещает 13 детей и трех сопровождающих. Воспитанники детдома будут ездить на нем в турпоходы и на экскурсии.

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Детский дом в Катав-Ивановске (Челябинская область) едва не остался без автобуса из-за инфляции. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Катав-Ивановской районной администрации. «Заявка на микроавтобус была направлена в министерство социальных отношений Челябинской области, которое финансирует расходы на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в августе прошлого года. Денежные средства поступили в марте 2024 года. При формировании документов на проведение закупочных процедур выяснилось, что цена на данный вид транспорта поднялась на 1 миллион 600 тысяч рублей, что делало покупку невозможной», — сообщили в пресс-службе. В бюджете детского дома таких средств не было. За помощью директор учреждения Галина Меркурьева обратилась к главе района Николаю Шимановичу. По просьбе Шимановича недостающие средства добавил один из местных предпринимателей. Микроавтобус уже приехал в детдом. Он вмещает 13 детей и трех сопровождающих. Воспитанники детдома будут ездить на нем в турпоходы и на экскурсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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