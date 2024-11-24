Инфляция съела деньги, выделенные на автобус для детдома в Катав-Ивановске

Детский дом в Катав-Ивановске (Челябинская область) едва не остался без автобуса из-за инфляции. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Катав-Ивановской районной администрации.
«Заявка на микроавтобус была направлена в министерство социальных отношений Челябинской области, которое финансирует расходы на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в августе прошлого года. Денежные средства поступили в марте 2024 года. При формировании документов на проведение закупочных процедур выяснилось, что цена на данный вид транспорта поднялась на 1 миллион 600 тысяч рублей, что делало покупку невозможной», — сообщили в пресс-службе.
В бюджете детского дома таких средств не было. За помощью директор учреждения Галина Меркурьева обратилась к главе района Николаю Шимановичу. По просьбе Шимановича недостающие средства добавил один из местных предпринимателей.
Микроавтобус уже приехал в детдом. Он вмещает 13 детей и трех сопровождающих. Воспитанники детдома будут ездить на нем в турпоходы и на экскурсии.
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