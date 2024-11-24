В Челябинске требуется расселить 128 ветхоаварийных домов

В Челябинске сносу и расселению подлежат 128 ветхоаварийных домов. Об этом 25 ноября на аппаратном совещании в мэрии сообщил заммэра по правовым вопросам и имуществу Александр Ермолаев.
«По состоянию на 22 ноября на территории города расположено 128 домов, признанных аварийными, подлежащими сносу, общей площадью свыше 109 тысяч квадратных метров. В текущем году завершено расселение восьми аварийных домов общей площадью свыше трех тысяч квадратных метров», — сообщил Ермолаев.
По словам Ермолаева, до конца текущего года планируется расселить 33 многоквартирных жилых дома. Шесть многоквартирных планируется расселить в рамках заключенных договоров развития территорий.
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