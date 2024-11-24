24 ноября 2024

В Челябинске требуется расселить 128 ветхоаварийных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске более ста домов требуют расселения
В Челябинске более ста домов требуют расселения Фото:

В Челябинске сносу и расселению подлежат 128 ветхоаварийных домов. Об этом 25 ноября на аппаратном совещании в мэрии сообщил заммэра по правовым вопросам и имуществу Александр Ермолаев.

«По состоянию на 22 ноября на территории города расположено 128 домов, признанных аварийными, подлежащими сносу, общей площадью свыше 109 тысяч квадратных метров. В текущем году завершено расселение восьми аварийных домов общей площадью свыше трех тысяч квадратных метров», — сообщил Ермолаев.

По словам Ермолаева, до конца текущего года планируется расселить 33 многоквартирных жилых дома. Шесть многоквартирных планируется расселить в рамках заключенных договоров развития территорий.

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В Челябинске сносу и расселению подлежат 128 ветхоаварийных домов. Об этом 25 ноября на аппаратном совещании в мэрии сообщил заммэра по правовым вопросам и имуществу Александр Ермолаев. «По состоянию на 22 ноября на территории города расположено 128 домов, признанных аварийными, подлежащими сносу, общей площадью свыше 109 тысяч квадратных метров. В текущем году завершено расселение восьми аварийных домов общей площадью свыше трех тысяч квадратных метров», — сообщил Ермолаев. По словам Ермолаева, до конца текущего года планируется расселить 33 многоквартирных жилых дома. Шесть многоквартирных планируется расселить в рамках заключенных договоров развития территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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