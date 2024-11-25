В Челябинской области самыми востребованными специалистами стали овощеводы с заработком 78 тысяч 950 рублей. Спрос на них за год вырос более чем в четыре раза. На втором и третьем местах по спросу оказались лесорубы и сельхозрабочие. Им готовы платить в среднем 90 тысяч рублей, сообщили 25 ноября в пресс-службе «Авито Работа».
«В рейтинге наиболее востребованных профессий в 2024 году лидируют овощеводы с ростом числа вакансий за год на 228%. Средние зарплатные предложения данных специалистов в третьем квартале 2024 года составили 78 тысяч 943 рубля в месяц. Второе место занимают сельскохозяйственные рабочие с годовым увеличением количества вакансий на 217%. Средние предлагаемые зарплаты для них достигли суммы в 78 тысяч 970 рублей в месяц, что на 52% больше, чем в третьем квартале 2023 года», — сообщили в пресс-службе.
Лесорубы в Челябинской области с самой высокой зарплатой среди востребованных специальностей оказались на третьем месте. Спрос на них увеличился вдвое, а заработок достиг 90 тысяч 160 рублей в месяц.
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