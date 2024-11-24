24 ноября 2024

Челябинка рассказала, как начался пожар в рухнувшем в Анталье самолете

Пассажирка рухнувшего в Анталье самолета сообщила о пожаре на крыле
© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , аэропорт, лукойл, аэрофлот, летное поле, самолет
Пожар первым увидел сын пассажирки, с которым они летели в Турцию Фото:

Жительница Челябинска, которая летела на рухнувшем в турецкой Анталии самолете, рассказала, что первым пожар на крыле увидел ее 14-летний сын. Никаких объявлений о пожаре не было.

«Была резкая посадка, нас подкинуло, мы ударились об землю и после этого начало вытекать топливо. Буквально через секунду вспыхнул огонь, мой 14-летний сын сидел у крыла и увидел возгорание, он закричал „Мама, мы горим!“. Мы начали выбегать», — рассказала Алина Яджак сайту «РИА Новости».

Женщина уточнила, что всем пассажирам сообщили об аварийной посадке, но никаких сообщений о пожаре не было. Она уточнила, что если бы им сказали о вогорании, пассажиры бы быстрее смогли выйти из самолета.

В ночь на 25 ноября во время посадки в аэропорту Турции загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, на борту началась паника. Все пассажиры выжили, так как пилот остановил борт напротив пожарной части аэропорта, буквально в 150 метрах.

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Жительница Челябинска, которая летела на рухнувшем в турецкой Анталии самолете, рассказала, что первым пожар на крыле увидел ее 14-летний сын. Никаких объявлений о пожаре не было. «Была резкая посадка, нас подкинуло, мы ударились об землю и после этого начало вытекать топливо. Буквально через секунду вспыхнул огонь, мой 14-летний сын сидел у крыла и увидел возгорание, он закричал „Мама, мы горим!“. Мы начали выбегать», — рассказала Алина Яджак сайту «РИА Новости». Женщина уточнила, что всем пассажирам сообщили об аварийной посадке, но никаких сообщений о пожаре не было. Она уточнила, что если бы им сказали о вогорании, пассажиры бы быстрее смогли выйти из самолета. В ночь на 25 ноября во время посадки в аэропорту Турции загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, на борту началась паника. Все пассажиры выжили, так как пилот остановил борт напротив пожарной части аэропорта, буквально в 150 метрах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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