Челябинка рассказала, как начался пожар в рухнувшем в Анталье самолете

Жительница Челябинска, которая летела на рухнувшем в турецкой Анталии самолете, рассказала, что первым пожар на крыле увидел ее 14-летний сын. Никаких объявлений о пожаре не было.
«Была резкая посадка, нас подкинуло, мы ударились об землю и после этого начало вытекать топливо. Буквально через секунду вспыхнул огонь, мой 14-летний сын сидел у крыла и увидел возгорание, он закричал „Мама, мы горим!“. Мы начали выбегать», — рассказала Алина Яджак сайту «РИА Новости».
Женщина уточнила, что всем пассажирам сообщили об аварийной посадке, но никаких сообщений о пожаре не было. Она уточнила, что если бы им сказали о вогорании, пассажиры бы быстрее смогли выйти из самолета.
В ночь на 25 ноября во время посадки в аэропорту Турции загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, на борту началась паника. Все пассажиры выжили, так как пилот остановил борт напротив пожарной части аэропорта, буквально в 150 метрах.
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