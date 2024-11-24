Челябинка рассказала, как начался пожар в рухнувшем в Анталье самолете

Пассажирка рухнувшего в Анталье самолета сообщила о пожаре на крыле

25 ноября 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Пожар первым увидел сын пассажирки, с которым они летели в Турцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Челябинска, которая летела на рухнувшем в турецкой Анталии самолете, рассказала, что первым пожар на крыле увидел ее 14-летний сын. Никаких объявлений о пожаре не было. «Была резкая посадка, нас подкинуло, мы ударились об землю и после этого начало вытекать топливо. Буквально через секунду вспыхнул огонь, мой 14-летний сын сидел у крыла и увидел возгорание, он закричал „Мама, мы горим!“. Мы начали выбегать», — рассказала Алина Яджак сайту «РИА Новости». Женщина уточнила, что всем пассажирам сообщили об аварийной посадке, но никаких сообщений о пожаре не было. Она уточнила, что если бы им сказали о вогорании, пассажиры бы быстрее смогли выйти из самолета. В ночь на 25 ноября во время посадки в аэропорту Турции загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, на борту началась паника. Все пассажиры выжили, так как пилот остановил борт напротив пожарной части аэропорта, буквально в 150 метрах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Челябинска, которая летела на рухнувшем в турецкой Анталии самолете, рассказала, что первым пожар на крыле увидел ее 14-летний сын. Никаких объявлений о пожаре не было. «Была резкая посадка, нас подкинуло, мы ударились об землю и после этого начало вытекать топливо. Буквально через секунду вспыхнул огонь, мой 14-летний сын сидел у крыла и увидел возгорание, он закричал „Мама, мы горим!“. Мы начали выбегать», — рассказала Алина Яджак сайту «РИА Новости». Женщина уточнила, что всем пассажирам сообщили об аварийной посадке, но никаких сообщений о пожаре не было. Она уточнила, что если бы им сказали о вогорании, пассажиры бы быстрее смогли выйти из самолета. В ночь на 25 ноября во время посадки в аэропорту Турции загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, на борту началась паника. Все пассажиры выжили, так как пилот остановил борт напротив пожарной части аэропорта, буквально в 150 метрах.