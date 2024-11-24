24 ноября 2024

Мертвой найдена пропавшая неделю назад в Челябинске пенсионерка

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело пропавшей женщины найдено спустя несколько дней
Тело пропавшей женщины найдено спустя несколько дней Фото:

Пожилая женщина, пропавшая в Челябинске 18 ноября, найдена мертвой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда.

«Найдена. Погибла», — говорится в посте о поиске 73-летней Надежды Дружининой, которая ушла вечером 18 ноября в неизвестном направлении в Калининском районе Челябинска. Пост размещен в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». 

До момента гибели, пенсионерка позвонила родным и сообщила, что где-то упала. Ее тело было найдено с признаками переохлаждения, сообщил URA.RU источник.

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Пожилая женщина, пропавшая в Челябинске 18 ноября, найдена мертвой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда. «Найдена. Погибла», — говорится в посте о поиске 73-летней Надежды Дружининой, которая ушла вечером 18 ноября в неизвестном направлении в Калининском районе Челябинска. Пост размещен в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».  До момента гибели, пенсионерка позвонила родным и сообщила, что где-то упала. Ее тело было найдено с признаками переохлаждения, сообщил URA.RU источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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