Мертвой найдена пропавшая неделю назад в Челябинске пенсионерка

Пожилая женщина, пропавшая в Челябинске 18 ноября, найдена мертвой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда.
«Найдена. Погибла», — говорится в посте о поиске 73-летней Надежды Дружининой, которая ушла вечером 18 ноября в неизвестном направлении в Калининском районе Челябинска. Пост размещен в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».
До момента гибели, пенсионерка позвонила родным и сообщила, что где-то упала. Ее тело было найдено с признаками переохлаждения, сообщил URA.RU источник.
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