24 ноября 2024

В Челябинске стартует сезон новогодних базаров

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Елочные базары в Челябинске начнут работу 2 декабря
Елочные базары в Челябинске начнут работу 2 декабря Фото:

В Челябинске 2 декабря начнут работу елочные базары и новогодние ярмарки. Об этом на аппаратном совещании мэрии сообщил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«Со следующей недели начнут работу новогодние базары. Есть предприниматели, которые в прошлом году за собой не убирали точки продаж — смотрите за этим», — сообщил Лошкин. Мэр также поручил заместителям проконтролировать продажу пиротехники.

В Челябинске с начала декабря начнут действовать около 60 новогодних базаров. Лидером по количеству елочных ярмарок станет Курчатовский район.

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В Челябинске 2 декабря начнут работу елочные базары и новогодние ярмарки. Об этом на аппаратном совещании мэрии сообщил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. «Со следующей недели начнут работу новогодние базары. Есть предприниматели, которые в прошлом году за собой не убирали точки продаж — смотрите за этим», — сообщил Лошкин. Мэр также поручил заместителям проконтролировать продажу пиротехники. В Челябинске с начала декабря начнут действовать около 60 новогодних базаров. Лидером по количеству елочных ярмарок станет Курчатовский район.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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