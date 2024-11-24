В Челябинске стартует сезон новогодних базаров

В Челябинске 2 декабря начнут работу елочные базары и новогодние ярмарки. Об этом на аппаратном совещании мэрии сообщил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Со следующей недели начнут работу новогодние базары. Есть предприниматели, которые в прошлом году за собой не убирали точки продаж — смотрите за этим», — сообщил Лошкин. Мэр также поручил заместителям проконтролировать продажу пиротехники.
В Челябинске с начала декабря начнут действовать около 60 новогодних базаров. Лидером по количеству елочных ярмарок станет Курчатовский район.
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