Граждане Таджикистана пытались ввести тонну курута без документов в Челябинск

25 ноября 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Товар задержали на российско-казахстанской границе в Челябинской области (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Граждане Таджикистана в пятый раз попытались провезти через границу в Челябинскую область более тонны курута (сушеное кисломолочное изделие из Центральной Азии, блюдо готовят из кисломолочного творога с солью) без необходимых документов. Инцидент произошел на российско-казахстанском участке границы, сообщили URA.RU 25 ноября в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «23 ноября 2024 года граждане республики Таджикистан Шарипов Ш. Ф. и Джалолов О.А. пытались ввезти в Россию 1050 килограмм курута без сопроводительных документов. С 20 по 22 ноября четыре раза граждане Таджикистана по очереди пытались ввезти на территорию России в общей сложности 1040 килограмм курута, не имеющего ветеринарно-сопроводительных документов», — сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Несмотря на разъяснения требований закона, граждане Таджикистана продолжали попытки перевезти запрещенную продукцию через границу. Все грузы животного и растительного происхождения должны проходить досмотр и иметь соответствующие документы для ввоза в РФ, напомнили в ведомстве. Россельхознадзор ранее четыре раза отказал во ввозе в Россию партии курута из-за отсутствия необходимых документов. Инцидент произошел на российско-казахстанском участке границы в пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области, сообщили URA.RU 22 ноября в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Граждане Таджикистана в пятый раз попытались провезти через границу в Челябинскую область более тонны курута (сушеное кисломолочное изделие из Центральной Азии, блюдо готовят из кисломолочного творога с солью) без необходимых документов. Инцидент произошел на российско-казахстанском участке границы, сообщили URA.RU 25 ноября в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «23 ноября 2024 года граждане республики Таджикистан Шарипов Ш. Ф. и Джалолов О.А. пытались ввезти в Россию 1050 килограмм курута без сопроводительных документов. С 20 по 22 ноября четыре раза граждане Таджикистана по очереди пытались ввезти на территорию России в общей сложности 1040 килограмм курута, не имеющего ветеринарно-сопроводительных документов», — сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Несмотря на разъяснения требований закона, граждане Таджикистана продолжали попытки перевезти запрещенную продукцию через границу. Все грузы животного и растительного происхождения должны проходить досмотр и иметь соответствующие документы для ввоза в РФ, напомнили в ведомстве. Россельхознадзор ранее четыре раза отказал во ввозе в Россию партии курута из-за отсутствия необходимых документов. Инцидент произошел на российско-казахстанском участке границы в пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области, сообщили URA.RU 22 ноября в пресс-службе ведомства.