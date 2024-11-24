24 ноября 2024

Граждане Таджикистана пытались ввести тонну курута без документов в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, досмотр, знак стоп, граница, стоп, таможенный контроль, таможенный пост
Товар задержали на российско-казахстанской границе в Челябинской области (архивное фото) Фото:

Граждане Таджикистана в пятый раз попытались провезти через границу в Челябинскую область более тонны курута (сушеное кисломолочное изделие из Центральной Азии, блюдо готовят из кисломолочного творога с солью) без необходимых документов. Инцидент произошел на российско-казахстанском участке границы, сообщили URA.RU 25 ноября в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«23 ноября 2024 года граждане республики Таджикистан Шарипов Ш. Ф. и Джалолов О.А. пытались ввезти в Россию 1050 килограмм курута без сопроводительных документов. С 20 по 22 ноября четыре раза граждане Таджикистана по очереди пытались ввезти на территорию России в общей сложности 1040 килограмм курута, не имеющего ветеринарно-сопроводительных документов», — сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Несмотря на разъяснения требований закона, граждане Таджикистана продолжали попытки перевезти запрещенную продукцию через границу. Все грузы животного и растительного происхождения должны проходить досмотр и иметь соответствующие документы для ввоза в РФ, напомнили в ведомстве.

Россельхознадзор ранее четыре раза отказал во ввозе в Россию партии курута из-за отсутствия необходимых документов. Инцидент произошел на российско-казахстанском участке границы в пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области, сообщили URA.RU 22 ноября в пресс-службе ведомства.

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Граждане Таджикистана в пятый раз попытались провезти через границу в Челябинскую область более тонны курута (сушеное кисломолочное изделие из Центральной Азии, блюдо готовят из кисломолочного творога с солью) без необходимых документов. Инцидент произошел на российско-казахстанском участке границы, сообщили URA.RU 25 ноября в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «23 ноября 2024 года граждане республики Таджикистан Шарипов Ш. Ф. и Джалолов О.А. пытались ввезти в Россию 1050 килограмм курута без сопроводительных документов. С 20 по 22 ноября четыре раза граждане Таджикистана по очереди пытались ввезти на территорию России в общей сложности 1040 килограмм курута, не имеющего ветеринарно-сопроводительных документов», — сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Несмотря на разъяснения требований закона, граждане Таджикистана продолжали попытки перевезти запрещенную продукцию через границу. Все грузы животного и растительного происхождения должны проходить досмотр и иметь соответствующие документы для ввоза в РФ, напомнили в ведомстве. Россельхознадзор ранее четыре раза отказал во ввозе в Россию партии курута из-за отсутствия необходимых документов. Инцидент произошел на российско-казахстанском участке границы в пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области, сообщили URA.RU 22 ноября в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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