24 ноября 2024

Работать вне офиса все чаще предлагают челябинцам

В девять раз выросло число вакансий с «удаленкой» в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году в Челябинской области открыто 16 528 вакансий с удаленным режимом работы
В 2024 году в Челябинской области открыто 16 528 вакансий с удаленным режимом работы Фото:

В девять раз выросло число вакансий с «удаленкой» в Челябинской области за последние пять лет. Об этом URA.RU25 ноября рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.

«С января по ноябрь 2024 в Челябинской области было открыто 16 528 вакансий с удаленным режимом работы. За прошедшие пять лет их количество выросло в 9,4 раза (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года)», — сообщили URA.RU аналитики сервиса. В России количество таких вакансий выросло в 7,6 раз.

Порядка 26% от всех вакансий с «удаленкой» на Урале приходится на Челябинскую область. Лидером остается Свердловская область, где открыто 48% подобных вакансий в Уральской федеральном округе.

В общей массе вакансий в Челябинской области доля предложений с «работой из дома» составляет лишь 7%. В октябре больше всего шансов найти работу вне офиса имели специалисты сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» (35%), страхования (30%) и ИТ-специалисты (25%).

Россиянкам с детьми до трех лет ранее хотели разрешить уходить на удаленную работу. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы.

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В девять раз выросло число вакансий с «удаленкой» в Челябинской области за последние пять лет. Об этом URA.RU25 ноября рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter. «С января по ноябрь 2024 в Челябинской области было открыто 16 528 вакансий с удаленным режимом работы. За прошедшие пять лет их количество выросло в 9,4 раза (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года)», — сообщили URA.RU аналитики сервиса. В России количество таких вакансий выросло в 7,6 раз. Порядка 26% от всех вакансий с «удаленкой» на Урале приходится на Челябинскую область. Лидером остается Свердловская область, где открыто 48% подобных вакансий в Уральской федеральном округе. В общей массе вакансий в Челябинской области доля предложений с «работой из дома» составляет лишь 7%. В октябре больше всего шансов найти работу вне офиса имели специалисты сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» (35%), страхования (30%) и ИТ-специалисты (25%). Россиянкам с детьми до трех лет ранее хотели разрешить уходить на удаленную работу. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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