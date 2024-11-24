Работать вне офиса все чаще предлагают челябинцам

В девять раз выросло число вакансий с «удаленкой» в Челябинской области за последние пять лет. Об этом URA.RU25 ноября рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.
«С января по ноябрь 2024 в Челябинской области было открыто 16 528 вакансий с удаленным режимом работы. За прошедшие пять лет их количество выросло в 9,4 раза (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года)», — сообщили URA.RU аналитики сервиса. В России количество таких вакансий выросло в 7,6 раз.
Порядка 26% от всех вакансий с «удаленкой» на Урале приходится на Челябинскую область. Лидером остается Свердловская область, где открыто 48% подобных вакансий в Уральской федеральном округе.
В общей массе вакансий в Челябинской области доля предложений с «работой из дома» составляет лишь 7%. В октябре больше всего шансов найти работу вне офиса имели специалисты сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» (35%), страхования (30%) и ИТ-специалисты (25%).
Россиянкам с детьми до трех лет ранее хотели разрешить уходить на удаленную работу. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы.
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