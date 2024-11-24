Дети устроили велозаезд на тонком льду в Магнитогорске

Детей с велосипедом на тонком льду реки Урал в Магнитогорске в минувшие выходные заметили очевидцы. О происшествии 25 ноября сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.
«24 ноября на телефон 112 поступило сообщение от очевидцев из Магнитогорска — группа детей с велосипедом вышла на лёд реки Урал в районе Казачьей переправы. Подростков вовремя заметил, остановил и отправил к берегу местный житель», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Благодаря очевидцу удалось избежать беды.
Спасатели напоминают, что на реках толщина льда местами продолжает оставаться опасной. При каждом выходе на лёд важно соблюдать правила личной безопасности.
В Перми ранее дети выбежали на тонкий лед. Видео со школьниками, бегающими по первому льду, опубликовало МЧС России. Подобная беспечность может обернуться горем, напомнили в ведомстве.
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