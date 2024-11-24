24 ноября 2024

Дети устроили велозаезд на тонком льду в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростков на льду вовремя заметили и беды удалось избежать
Подростков на льду вовремя заметили и беды удалось избежать Фото:

Детей с велосипедом на тонком льду реки Урал в Магнитогорске в минувшие выходные заметили очевидцы. О происшествии 25 ноября сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«24 ноября на телефон 112 поступило сообщение от очевидцев из Магнитогорска — группа детей с велосипедом вышла на лёд реки Урал в районе Казачьей переправы. Подростков вовремя заметил, остановил и отправил к берегу местный житель», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Благодаря очевидцу удалось избежать беды. 

Спасатели напоминают, что на реках толщина льда местами продолжает оставаться опасной. При каждом выходе на лёд важно соблюдать правила личной безопасности. 

В Перми ранее дети выбежали на тонкий лед. Видео со школьниками, бегающими по первому льду, опубликовало МЧС России. Подобная беспечность может обернуться горем, напомнили в ведомстве. 

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Детей с велосипедом на тонком льду реки Урал в Магнитогорске в минувшие выходные заметили очевидцы. О происшествии 25 ноября сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области. «24 ноября на телефон 112 поступило сообщение от очевидцев из Магнитогорска — группа детей с велосипедом вышла на лёд реки Урал в районе Казачьей переправы. Подростков вовремя заметил, остановил и отправил к берегу местный житель», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Благодаря очевидцу удалось избежать беды.  Спасатели напоминают, что на реках толщина льда местами продолжает оставаться опасной. При каждом выходе на лёд важно соблюдать правила личной безопасности.  В Перми ранее дети выбежали на тонкий лед. Видео со школьниками, бегающими по первому льду, опубликовало МЧС России. Подобная беспечность может обернуться горем, напомнили в ведомстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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