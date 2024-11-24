В Челябинске 23 ноября прошел концерт певицы Мари Краймбрери. В своей соцсети артистка поделилась видеороликом с концерта и поблагодарила челябинцев за теплый прием.
«Это мы вчера в Челябинске. Вы так громко пели, что мы чуть не опоздали на поезд», — подписала Краймбрери свою историю на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Певица отметила, что ее гастроли проходят практически без связи, поэтому видео с концертов выходят с задержкой. В своем посте она также анонсировала концерт в Уфе. Как указано на сайте артистки, последний концерт в рамках тура состоится 25 ноября в Оренбурге.
Ранее концерт Мари Краймбрери в Челябинске был перенесен с 20 апреля на 23 ноября. О причинах изменения даты организаторы корреспонденту URA.RU не ответили.
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