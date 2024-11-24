24 ноября 2024

«Вы так громко пели, что мы чуть не опоздали на поезд»: Краймбрери осталась впечатлена челябинцами. Видео

Певица Мари Краймбрери восхитилась челябинской публикой
© Служба новостей «URA.RU»
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Тур Мари Краймбрери по России подходит к концу
Тур Мари Краймбрери по России подходит к концу Фото:

В Челябинске 23 ноября прошел концерт певицы Мари Краймбрери. В своей соцсети артистка поделилась видеороликом с концерта и поблагодарила челябинцев за теплый прием.

«Это мы вчера в Челябинске. Вы так громко пели, что мы чуть не опоздали на поезд», — подписала Краймбрери свою историю на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Певица отметила, что ее гастроли проходят практически без связи, поэтому видео с концертов выходят с задержкой. В своем посте она также анонсировала концерт в Уфе. Как указано на сайте артистки, последний концерт в рамках тура состоится 25 ноября в Оренбурге.

Ранее концерт Мари Краймбрери в Челябинске был перенесен с 20 апреля на 23 ноября. О причинах изменения даты организаторы корреспонденту URA.RU не ответили.

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В Челябинске 23 ноября прошел концерт певицы Мари Краймбрери. В своей соцсети артистка поделилась видеороликом с концерта и поблагодарила челябинцев за теплый прием. «Это мы вчера в Челябинске. Вы так громко пели, что мы чуть не опоздали на поезд», — подписала Краймбрери свою историю на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Певица отметила, что ее гастроли проходят практически без связи, поэтому видео с концертов выходят с задержкой. В своем посте она также анонсировала концерт в Уфе. Как указано на сайте артистки, последний концерт в рамках тура состоится 25 ноября в Оренбурге. Ранее концерт Мари Краймбрери в Челябинске был перенесен с 20 апреля на 23 ноября. О причинах изменения даты организаторы корреспонденту URA.RU не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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