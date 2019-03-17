В сербском Белграде представители оппозиции захватили здание телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии» (RTS). Об этом сообщается на сайте организации. По словам директора телекомпании Драгана Буйошевича, работе журналистов мешали люди с бензопилами в коридорах.
Причиной захвата стало нежелание руководства телекомпании приглашать лидеров оппозиции Бошко Обрадовича и Драгана Джиласа на политические шоу, пишет «Лента.ru». Выступления начались с того, что манифестанты забросали телецентр яйцами и обклеили листовками. «В законе о СМИ четко говорится, что RTS является независимой организацией в определении редакционной политики, концепций и содержания программ», — заявил Буйошевич.
Директор телекомпании добавил, что возобновить эфир удалось после того, как силовики вывели демонстрантов из здания. Буйошевич подчеркнул, что манифестанты самостоятельно решили определять повестку телеканала, тем самым лишив протест легитимности.
Serbs are entirely insane. Here's a photo of a protestor carrying chainsaw merely an hour ago inside the Serbian Broadcasting Corporation and it's studios and hallways. @RTS_Vesti #Belgrade #Serbia #Europe— Cybernaut ? ???? (@Miss_Cybernaut) 16 марта 2019 г.
What a time to be alive. They want to topple down the regime.
CHAINSAW pic.twitter.com/OhNykaeYjE
С декабря 2018 года в Сербии проходят протесты против действующего президента Александра Вучича. Поводом для выступлений послужило нападение на оппозиционного политика Борислава Стефановича (партия «Левица») в конце ноября.
???? Belgrade, Serbia— Balkan Insight (@BalkanInsight) 16 марта 2019 г.
Anti-govt demonstrators stand with flares lit as protesters head towards Serbian public broadcaster RTS for their sit-in protest. #1od5miliona pic.twitter.com/FCuccSBb2j