Глава Счетной палаты Елена Новоторженцева может получить награду от депутатов Заксобрания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2018 году Счетной палате Свердловской области удалось выявить нарушений на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. Об этом на заседании в областном Заксобрании комитета по бюджету, финансам и налогам рассказала председатель контрольного органа Елена Новоторженцева, передает корреспондент «URA.RU».

По ее словам, всего нарушений было выявлено 556, большая часть из них — в сфере распоряжения государственной и муниципальной собственностью. «Объем по устраненным нарушениям составил 815 млн рублей», — сказала председатель Счетной палаты. Примечательно, что контролеры в 2018 году получили в полтора раза больше сообщений от активных граждан — всего 58.

Один из парламентариев после доклада Новоторженцевой выразил мнение, что качество проведенных палатой проверок «нельзя считать удовлетворительным», так как по их результатам было возбуждено не так много уголовных дел. Председатель контрольного органа возразила, что его полномочия «в части уголовных дел сведены к нулю». Счетная палата может только передавать материалы проверок в прокуратуру, что она и делает в некоторых случаях. Председатель комитета по бюджету Владимир Терешков поддержал Новоторженцеву, добавив, что «не все упирается в уголовные дела». По его словам, качество работы Счетной палаты в 2018 году существенно выросло — под проверку попали более 600 объектов, подчеркнул Терешков.

После оценки Терешкова у нескольких парламентариев возник вопрос, почему бы не поощрить Новоторженцеву финансово, выплатив ей премию. Тем более что «бюджет исполнен с профицитом». Терешков на это ответил, что выплата вознаграждений не входит в функционал депутатов. Они могут только предложить выдать Новоторженцевой благодарственное письмо грамоту, золотые или серебряные значки от Заксобрания.