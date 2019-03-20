В ХМАО молодые мамы так и не дождались подарков для младенцев от правительства

В других российских регионах женщины уже получают подарки для новорожденных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Югорские женщины возмущены тем, что до сих пор не получают подарки для новорожденных, которые в прошлом году были обещаны всем родившимся малышам от правительства РФ. Об этом «URA.RU» сообщила будущая мама из Югорска Ирина Гацько.

«Летом прошлого года вышло постановление российского правительства, в котором было сказано, что каждая роженица при выписке из роддома должна получать набор предметов для ухода за ребенком. Власти Москвы и Калуги, например, сразу после выхода этого документа начали делать такие подарки. Сейчас середина марта 2019 года, а в Югре до сих пор об этом ничего не слышно», — заявила девушка. В подарок новорожденному входит детская одежда, распашонки, подгузники и другие предметы обихода. Ориентировочная стоимость такого набора может составлять 15-20 тысяч рублей. В документе правительства указано, что сроки проведения акции — 2018—2020 годы и регионы начали принимать решения о ее реализации индивидуально.

В депздраве Югры на запрос «URA.RU» сообщили, что в округе на проект «Подарок новорожденному» запланирован губернаторский грант. «В течение первого квартала 2019 года проводятся подготовительные работы по организации заявочной кампании. При наличии заявок региональных некоммерческих организаций будет организована акция «Подарок новорожденному», — говорится в ответе. Однако назвать конкретные сроки, когда молодые мамы смогут получать такие наборы, чиновники затруднились.

Депутат думы Югорска Антон Пантин по данному поводу сделал запрос в прокуратуру. «Если сроки проведения акции в официальном документе указаны с 2018 по 2020 год, то почему одни женщины, родившие в этот период ребенка, получат подарки, а другие нет? Считаю, это несправедливо, посмотрим, что ответит прокуратура», — заявил народный избранник.