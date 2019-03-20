Политолог: обвиняя Россию в проблемах метро Киева, Порошенко пытается «остаться в живых»

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 17:20
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Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко может рассчитывать только на поддержку глобалистов, считает экспертФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко обвиняет Россию во всех проблемах своей страны, включая остановку развития киевского метро, в угоду поддерживающему его лагерю глобалистов. Такую точку зрения в разговоре с «URA.RU» выразил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Порошенко получил наказ от глобалистов, таких как Джордж Сорос и Бернар Анри-Леви, во всем обвинять и хаять Россию. В ином случае у него нет шансов никаких остаться в живых. Так как Трамп и Европа его поддерживать не станут», — считает Коровин. Если Порошенко потеряет эту опору, уточняет эксперт, ему останется только «бежать и прятаться, третьего не дано».

Петр Порошенко в ходе инспекции строительства новых станций метро в Киеве заявил, что метрополитену мешает развиваться «российская агрессия». «Она затормозила планы развития киевского метро. Но подчеркиваю, что попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились», — приводит слова украинского лидера «Национальная служба новостей».

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