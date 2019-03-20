Новый дом вместо «пизанской башни» принес тюменскому застройщику 170 млн убытков

В Тюмени в эксплуатацию введен дом, который застройщик ЖБИ-3 построил взамен своей накренившейся многоэтажки по ул. Домостроителей, 34, — в народе ее прозвали «пизанская башня». Девелопер возвел дом за собственные средства: из 300 млн рублей, потраченных на строительство, получится вернуть около 120 млн. Все остальное — убытки компании.
«Расходы на строительство дома не покроем. Мы не признаны виновной стороной в крене, но, видимо, мы не очень принципиальные люди. Нам оказалось важнее снять напряжение с ситуации с домом и сохранить имидж компании», — в разговоре с корреспондентом «URA.RU» сказал директор строительной компании ЖБИ-3 Владимир Соловьев.
До конца марта 71 собственник передаст старые квартиры застройщику и получит ключи от новых. Около 40 квартир девелопер выставит на продажу. Решение о том, что станет с домом по ул. Домостроителей, 34, который и дал крен, в компании пока не принято. Директор лишь заметил, что дом стабилизировался.
В феврале 2017 года «URA.RU» писало, что дом, расположенный в районе Лесобаза, накренился на 55 сантиметров. Горожане в спешке покидали свои квартиры. Перед этим они провели серию митингов и отстаивали свои интересы на встречах с тюменской администрацией.