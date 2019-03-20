В Югре власти готовы влезть в долги, чтобы начать масштабный ремонт здания мэрии

Сургутские депутаты поддержали идею мэрии о выводе из аварийного состояния бывшего здания администрации по адресу улица Маяковского 15. Однако пока не нашли для нее источников финансирования, передает корреспондент «URA.RU». Обсуждение прошло на заседании думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу.
Директор департамента архитектуры и градостроительства сургутской мэрии Сергей Солод огласил депутатам результаты экспертизы здания и обозначил планы администрации. «Для восстановления и усиления конструкций необходимо порядка 20,5 миллиона рублей. Это первый этап. Затем, чтобы туда смогли переехать сотрудники МКУ „Управления информационных технологий и связи“ и „Единой дежурно-диспетчерской службы“, нужно провести капитальный ремонт помещений и инженерных систем на общую сумму в 178 миллионов рублей».
Народные избранники оказались впечатлены размером общего бюджета ремонтных работ, который составил почти 200 миллионов рублей. Поэтому решили действовать последовательно. «Здание на Маяковского восстанавливать необходимо, поэтому считаю, что 20 миллионов рублей нужно найти на его выведение из аварийного состояния. Что касается второго этапа, надо внимательно посмотреть техническое задание. Туда заложены деньги, в том числе и на замену технологического оборудования для нужд учреждений. А значит, можно урезать аппетиты по ряду позиций», — предложил депутат Владимир Болотов. Остальные народные избранники с этим мнением согласились.
В то же время в местном бюджете пока нет свободных денег даже на начало ремонтно-восстановительных работ. «Не исключено, что городу придется задуматься о кредите на эти цели», — резюмировала председатель думы Сургута Надежда Красноярова.