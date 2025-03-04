04 марта 2025

В Нижневартовске водители подарят тысячу тюльпанов женщинам на 8 марта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондукторы и водители Нижневартовска вручат женщинам к 8 марта тысячу тюльпанов
Кондукторы и водители Нижневартовска вручат женщинам к 8 марта тысячу тюльпанов Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) работники компании перевозчика «Домтрансавто» поздравят женщин с 8 марта. Водители решили подарить дамам тысячу тюльпанов на остановках и в автобусах, сообщили URA.RU на предприятии.

«Приятный бонусом к поездке в общественном транспорте для милых дам станут весенние цветы — тюльпаны, которые мы подарим в канун 8 марта», — рассказали в компании. Сотрудники раздадут тысячу цветов, чтобы создать праздничное настроение в городе.

В Нижневартовске водители автобусов подарят женщинам тысячу тюльпанов
В Нижневартовске водители автобусов подарят женщинам тысячу тюльпанов
Фото:

Это не первая акция, которую перевозчик устраивает к праздникам в Нижневартовске. Например, перед Новым годом водители и кондукторы переодевались в Дедов Морозов и Снегурочек. А до этого компания раздавала жителям бесплатные транспортные карты к 94-летнему дню рождения региона.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска стали чаще пользоваться общественным транспортом. Перевозчик на четверть увеличил пассажиропоток.

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В Нижневартовске (ХМАО) работники компании перевозчика «Домтрансавто» поздравят женщин с 8 марта. Водители решили подарить дамам тысячу тюльпанов на остановках и в автобусах, сообщили URA.RU на предприятии. «Приятный бонусом к поездке в общественном транспорте для милых дам станут весенние цветы — тюльпаны, которые мы подарим в канун 8 марта», — рассказали в компании. Сотрудники раздадут тысячу цветов, чтобы создать праздничное настроение в городе. Это не первая акция, которую перевозчик устраивает к праздникам в Нижневартовске. Например, перед Новым годом водители и кондукторы переодевались в Дедов Морозов и Снегурочек. А до этого компания раздавала жителям бесплатные транспортные карты к 94-летнему дню рождения региона. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска стали чаще пользоваться общественным транспортом. Перевозчик на четверть увеличил пассажиропоток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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