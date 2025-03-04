В Нижневартовске (ХМАО) работники компании перевозчика «Домтрансавто» поздравят женщин с 8 марта. Водители решили подарить дамам тысячу тюльпанов на остановках и в автобусах, сообщили URA.RU на предприятии.
«Приятный бонусом к поездке в общественном транспорте для милых дам станут весенние цветы — тюльпаны, которые мы подарим в канун 8 марта», — рассказали в компании. Сотрудники раздадут тысячу цветов, чтобы создать праздничное настроение в городе.
Это не первая акция, которую перевозчик устраивает к праздникам в Нижневартовске. Например, перед Новым годом водители и кондукторы переодевались в Дедов Морозов и Снегурочек. А до этого компания раздавала жителям бесплатные транспортные карты к 94-летнему дню рождения региона.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска стали чаще пользоваться общественным транспортом. Перевозчик на четверть увеличил пассажиропоток.
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