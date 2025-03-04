04 марта 2025

Подросток из ХМАО вымогал деньги у подруги, угрожая слить ее интимные фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
17-летнему подростку грозит срок за то, что он вымогал у подруги деньги и угрожал слить ее интимные фото
17-летнему подростку грозит срок за то, что он вымогал у подруги деньги и угрожал слить ее интимные фото Фото:

В ХМАО 17-летний подросток вымогал деньги со сверстницы, угрожая распространить ее интимные фотографии и личные переписки. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Парень требовал со своей знакомой 10 тысяч рублей, угрожая „слить“ ее интимные фотографии новому парню. Она успела передать ему семь тысяч рублей, а после обратилась в правоохранительные органы. Ему грозит срок за вымогательство», — рассказал источник.

URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по ХМАО. В ведомстве журналисту агентства ответили, что проведено расследование и уголовное дело передано в суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО 17-летний подросток вымогал деньги со сверстницы, угрожая распространить ее интимные фотографии и личные переписки. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Парень требовал со своей знакомой 10 тысяч рублей, угрожая „слить“ ее интимные фотографии новому парню. Она успела передать ему семь тысяч рублей, а после обратилась в правоохранительные органы. Ему грозит срок за вымогательство», — рассказал источник. URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по ХМАО. В ведомстве журналисту агентства ответили, что проведено расследование и уголовное дело передано в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...