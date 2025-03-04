Подросток из ХМАО вымогал деньги у подруги, угрожая слить ее интимные фото

В ХМАО 17-летний подросток вымогал деньги со сверстницы, угрожая распространить ее интимные фотографии и личные переписки. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Парень требовал со своей знакомой 10 тысяч рублей, угрожая „слить“ ее интимные фотографии новому парню. Она успела передать ему семь тысяч рублей, а после обратилась в правоохранительные органы. Ему грозит срок за вымогательство», — рассказал источник.
URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по ХМАО. В ведомстве журналисту агентства ответили, что проведено расследование и уголовное дело передано в суд.
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