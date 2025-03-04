В крупнейшей больнице ХМАО объявлен карантин

В НОКБ объявили карантин на неопределенный срок
В окружной больнице Нижневартовска с 4 марта объявлен карантин. Причиной стал риск распространения гриппа и ОРВИ.
«Временно приостановлены посещения пациентов родственниками в отделениях стационара. А также временно запрещен выход пациентов в холл учреждения для встреч с родственниками и другими посетителями», — сказано в официальной группе больницы в соцсети «ВК».
Когда снимут карантин, пока неизвестно. Врачи будут ждать особых распоряжений.
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