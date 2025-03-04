04 марта 2025

В крупнейшей больнице ХМАО объявлен карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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В НОКБ объявили карантин на неопределенный срок
В НОКБ объявили карантин на неопределенный срок Фото:

В окружной больнице Нижневартовска с 4 марта объявлен карантин. Причиной стал риск распространения гриппа и ОРВИ.

«Временно приостановлены посещения пациентов родственниками в отделениях стационара. А также временно запрещен выход пациентов в холл учреждения для встреч с родственниками и другими посетителями», — сказано в официальной группе больницы в соцсети «ВК».

Когда снимут карантин, пока неизвестно. Врачи будут ждать особых распоряжений.

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В окружной больнице Нижневартовска с 4 марта объявлен карантин. Причиной стал риск распространения гриппа и ОРВИ. «Временно приостановлены посещения пациентов родственниками в отделениях стационара. А также временно запрещен выход пациентов в холл учреждения для встреч с родственниками и другими посетителями», — сказано в официальной группе больницы в соцсети «ВК». Когда снимут карантин, пока неизвестно. Врачи будут ждать особых распоряжений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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