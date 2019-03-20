В Югре на подростков, которые занимались разбоем в ТЦ, завели уголовное дело

В Сургуте на четверых подростков завели уголовное дело за разбой. Об этом сообщили в следственном комитете ХМАО-Югры.
«Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении четверых подростков 2001—2002 годов рождения. Они подозреваются в разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище и вымогательстве с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — сообщили в ведомстве.
По словам силовиков, схему вымогательства придумал 16-летний обвиняемый и вовлек трех своих друзей. Он приставали к сверстникам в торговом центре, угрозами вымогали деньги. Помимо прочего, они занимались рэкетом через соцсети и смс. Подростков задержали после того, как они пришли к потерпевшему домой, забрали сотовый телефон и серебро. Пострадавший сразу же позвонил в полицию. На данный момент следствие установило только четверых пострадавших, но не исключает, что их может быть и больше.
В силовых структурах также сообщили, что организатор группы судом заключен под стражу, другой ее член — помещен под домашний арест. Двое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Уточнить, являются ли подростки участниками движения АУЕ (расшифровывается как «Арестантский уклад един»), не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» в пресс-службе СУ СКР по ХМАО не ответили.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в округе орудовала банда АУЕ-школьников. Подростки угоняли отечественные машины в Нижневартовске, Сургуте и Пыть-Яхе. На одной из машин они уехали в Тюмень, где были задержаны полицейскими. Один автомобиль дети сожгли.