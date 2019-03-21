В Тюмени подорожали квадратные метры в новостройках

Если ипотечные ставки не станут выше, то квадратные метры будут дорожать, считает эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рост стоимости квартир в Тюмени на рынке новостроек за год составил 10%. В феврале 2018 года за квадратный метр тюменцы платили в среднем 54 358 рублей, а год спустя — уже 59 900 рублей. Об этом «URA.RU» рассказал аналитик рынка и директор компании «UP сonsAllt» Андрей Панасюк.

«Предпосылки к росту цены на квадратные метры есть и в будущем. Раньше застройщики использовали три способа финансирования стройки: собственные средства, деньги банков и дольщиков. К июлю 2019 года, когда рынок будет действовать в условиях нового законодательства, средства дольщиков уйдут на эскроу-счета (условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств — прим. ред.) в банк и стоимость привлечения этих денег застройщиком вырастет. Это повысит себестоимость строящегося жилья», — сказал Панасюк.

Он заметил, что скорректировать цену сможет, например, повышение ипотечных ставок: в этом случае количество клиентов, которые смогут приобрести квартиры, уменьшится, что повлечет за собой снижение стоимости жилья со стороны застройщиков.

О росте стоимости квадратного метра говорят и аналитики компании «Этажи». По их данным, однокомнатные и двухкомнатные квартиры за год подорожали на 7%, трехкомнатные — на 5%.

На фоне роста цен на тюменском рынке недвижимости наблюдается дефицит готового жилья. Всего два застройщика торгуют квартирами после сдачи домов в эксплуатацию, остальные распродают квадратные метры на этапе строительства. Таким образом, сегодня тюменцам предлагают купить квартиры в домах со сроком сдачи в конце 2020 и 2021 годов.