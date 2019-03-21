20 марта 2019
19 марта 2019

В правительстве Тюменской области нашли замену чиновнику, ушедшему в мэрию

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 12:24
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Здания. Тюмень, правительство тюменской области
У директора регионального департамента имущественных отношений появился заместительФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области назначен заместитель директора регионального департамента имущественных отношений. Должность заняла Алена Ивлева. Информация об этом появилась на официальном портале органов государственной власти.

Ивлева заняла место Владимира Третьякова, который в феврале перешел на работу в администрацию Тюмени на должность заместителя главы города. В приемной ведомства «URA.RU» рассказали, что Алена Ивлева уже находится на рабочем месте и выполняет свои обязанности. До этого она работала в департаменте имущественных отношений начальником одного из управлений.

Распоряжение о назначении подписано 19 марта руководителем департамента имущества Андреем Киселевым.

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