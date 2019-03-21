В правительстве Тюменской области нашли замену чиновнику, ушедшему в мэрию

В Тюменской области назначен заместитель директора регионального департамента имущественных отношений. Должность заняла Алена Ивлева. Информация об этом появилась на официальном портале органов государственной власти.
Ивлева заняла место Владимира Третьякова, который в феврале перешел на работу в администрацию Тюмени на должность заместителя главы города. В приемной ведомства «URA.RU» рассказали, что Алена Ивлева уже находится на рабочем месте и выполняет свои обязанности. До этого она работала в департаменте имущественных отношений начальником одного из управлений.
Распоряжение о назначении подписано 19 марта руководителем департамента имущества Андреем Киселевым.