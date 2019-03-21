Она уже десятый год занимает должность главы региона. Фото: Алексей Андронов © URA.RU

После отставки главы Мурманской области Марины Ковтун Наталья Комарова, возглавляющая ХМАО уже более девяти лет, осталась единственной губернаторкой России. Российские феминистки уверены, что это свидетельствует о дискриминации женщин, заявила «URA.RU» организатор феминистского фестиваля «ФинФест» Ирина Изотова.

По мнению Изотовой, подобная статистика является архаизмом и свидетельствует о явном неравноправии полов в российской политике. «Я считаю, что во власти должно быть больше женщин, которые готовы акцентировать внимание на женскую повестку, а не работать на подчиненных ролях и отыгрывать традиционные модели. В стране, где 50 процентов населения — это женщины, из 85 глав субъектов на должности губернатора осталось только одна. Я считаю, что эта пропорция неправильная и ее нужно менять», — резюмирует активистка.

В 2018 году из 85 субъектов РФ только в трех присутствовали губернаторы-женщины. Однако в 2018 году Светлана Орлова, которая менее шести лет возглавляла Владимирскую область, проиграла выборы представителю ЛДПР Владимиру Сипягину. 21 марта губернаторка Мурманской области Марина Ковтун заявила, что попросила президента РФ Владимира Путина о досрочной отставке. Она руководила регионом неполных восемь лет. Ранее пост губернатора также занимала действующий председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она руководила Санкт-Петербургом неполные девять лет.