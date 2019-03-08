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Главные темы пятницы, 8 марта:
В Международный женский день URA.RU дарит подарок нашим читательницам! Сегодня в материалах мы использовали феминитивы в дань уважения прекрасной половине человечества и в качестве борьбы с гендерными предрассудками. Говоря про прекрасных дам «губернаторка», «авторка» или «репортерка», мы подчеркиваем их вклад и значимость в обществе. Читайте сегодня наши новости по-новому!
8 марта ежегодно превращается в головоломку для мужчин: как оригинально поздравить прекрасный пол? В основном к делу подходят с юмором и любовью. В московском метро, например, поставили металлодетекторы, «говорящие» комплименты, а парни, пришедшие с поздравлениями в фем-кафе в Петербурге, получили перцовым газом в лицо. Смотрите подборку самых ярких и удачных обращений к женщинам в их день.
К другим темам. Американским властям запрещено признавать Крым российским. Комитет по иностранным делам Конгресса США единогласно одобрил законопроект.
Названы причины, почему миллионы малоимущих пенсионеров получают пенсию в восемь тысяч рублей. Например, при зарплате ниже МРОТ работать на пенсию придется 128 лет. Также может «потеряться» стаж и даже страховые взносы.
Из-за высоких цен на газовое отопление жителям Украины приходится переходить на дрова. После госпереворота в 2014 году граждане стали не в состоянии оплачивать «колоссальные счета» за газ. Многим украинцам приходят квитанции более чем на десять тысяч рублей.
Жителю Перми выставили счет за коммуналку за февраль на два миллиона рублей. Управляющая компания прописала в квартиру россиянина четыре тысячи человек.