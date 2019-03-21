Губернатор Мурманской области подала в отставку

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун покидает пост. Глава региона во время брифинга 21 марта заявила, что попросила президента РФ Владимира Путина о досрочной отставке. Пост губернатора Мурманской области Ковтун занимала с 2012 года.
«Я попросила президента страны о досрочной отставке», — приводит RT слова чиновницы. Она также добавила, что не планирует принимать участие в губернаторских выборах Мурманской области, которые должны состояться в этом году. «Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения», — добавила она.
Заявление об отставке губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала 18 марта. На этом посту Ковтун работала с 2012 года.
Напомним, что 19 марта Борис Дубровский покинул пост губернатора Челябинской области. Врио главы региона был назначен Алексей Текслер, который с ноября 2014 года занимал пост первого заместителя министра энергетики Российской Федерации. 20 марта заявление об отставке подал глава республики Алтай Александр Бердников. В данный момент республику возглавляет участник второго потока Программы развития кадрового управленческого резерва, основанной на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС Олег Хорохордин. В тот же день свои полномочия сложил глава Калмыкии Алексей Орлов, место которого сейчас занимает чемпион мира по кикбоксингу. Бату Хасиков.