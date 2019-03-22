Спикера гордумы Станислава Мошарова (слева) не пустили на заседание выборного штаба «ЕР». Евгения Тефтелева (в центре) исключили из него Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Со скандала началось заседание штаба «Единой России» по выборам губернатора и депутатов райсоветов Челябинска. Вице-губернатора Евгения Тефтелева, считающегося членом команды экс-главы региона Бориса Дубровского, исключили из структуры. Кроме того, спикера гордумы Станислава Мошарова не пустили на заседание штаба, сообщили «URA.RU» участники на условиях анонимности.

«[Руководитель штаба депутат Госдумы Владимир] Бурматов опоздал больше чем на час. Приехал со стороны улицы Цвиллинга [там находится резиденция губернатора]. Без Евгения Николаевича [Тефтелева]. Мы так поняли, что он больше не входит в штаб», — сказал единоросс.

Еще одна громкая история произошла перед заседанием. Станислав Мошаров пришел на мероприятие без приглашения. Когда его спросили, что он здесь делает, спикер сказал, что пришел на оргкомитет по праймериз (который назначен на 26 марта). «[Замглавы регионального исполкома партии Дамир] Утарбеков попросил его уйти. Он обиделся, сказал, что запомнит это», — добавил источник. Получить оперативный комментарий в челябинском штабе «Единой России» не удалось.

Владимир Бурматов назначен куратором выборов губернатора и райсоветов Челябинска от «Единой России». Год назад был сформирован областной штаб, в который вошли спикер Заксобрания области, лидер регионального отделения «ЕР» Владимир Мякуш, депутаты Госдумы Андрей Барышев и Анатолий Литовченко, мэр Владимир Елистратов, его первый зам Наталья Котова, главы районов, секретари местных отделений «ЕР» и глава исполкома «ЕР» Алексей Малофеев. За это время стороны согласовали списки кандидатов на участие праймериз. Главной задачей было избежать конфликтов между «единороссами», поскольку планируется единая кампания — по выборам губернатора и в райсоветы.